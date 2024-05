Sortland tok ledelsen ved Nicklas Rødsand etter 26 minutter, men Levi Seberg Haldorsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 45 minutters spill. Skånland tok ledelsen da Ivan Bubalo scoret like etterpå, men Mathias Dahl Abelsen utlignet da han satte inn 2-2. Etter 45 minutter tok Sortland ledelsen på nytt ved Sondre Nordgaard Meløe. I samme minutt scoret Abelsen sitt andre mål da han gjorde 4-2, og det sto seg til pause. Etter halvspilt kamp sto det 4-2.

Dro ifra

Aleksander Kristoffersen Ottesen økte ledelsen for Sortland da han satte inn 5-2 fire minutter etter sidebytte, og Sortland økte ledelsen da Rødsand satte ballen i nettet fire minutter før slutt. Dermed var stillingen 6-2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-2.

Sortlands Sulejman Sulejmanovic og Sondre Nordgaard Meløe fikk se det gule kortet. For Skånland fikk Ivan Bubalo gult kort.

Troner på topp

Etter lørdagens kamp er Sortland på topp i divisjonen på tabellen med seks poeng, mens Skånland er nummer fem med tre poeng.

Michael Wikestad Pedersen dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skånland spiller neste kamp mot Melbo 11. mai, mens Sortland bryner seg på Leknes 16. mai.