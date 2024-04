Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Hadde grunn til å juble

Leander Emil Skogrand sendte Bønes 2 i føringen da han satte inn 1-0 noen minutter ut i andreomgangen, og ti minutter ut i andre omgang doblet Brage Bull Thomassen ledelsen til Bønes 2. Oliver Thorsen økte til 3-0 for Bønes 2 etter 65 minutters spill. Fem minutter senere reduserte Vestsiden-Askøy 2 ved Martin Færøy. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Bønes 2 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Vestsiden-Askøy 2 er nummer seks med tre poeng.

Åsmund Kiserud var dagens dommer.

27. april er det ny kamp for Vestsiden-Askøy 2. Da møter de Askøy 3. Bønes 2 skal måle krefter med Nordnes 2 2. mai.