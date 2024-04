Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 tok ledelsen da Tare Haugan Sellæg scoret allerede etter seks minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 0-1.

Redusert til ti spillere

Tare Haugan Sellæg scoret og doblet ledelsen for Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2. Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2s Viktor Høknes Gjellesvik ble utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort ett minutt på overtid, men tre minutter på overtid økte avstanden mellom lagene da Olaf Gorzolka satte inn 3-0 for Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-3.

Malvik 3/Hommelvik 3s Mikkel Sæther Kaald pådro seg gult kort. For Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 fikk Ruben Andre Solem Steinkjer og Gjermund Gomo gult kort.

Vuku 2 / Stiklestad 2 / Leksdal 2 klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Malvik 3/Hommelvik 3 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 er nummer to med fire poeng.

Sadjed Alboghobeish var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 2. mai. Malvik 3/Hommelvik 3 skal spille mot Inderøy, mens Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2 møter Remyra 2.