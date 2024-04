Gimletroll 2 tok ledelsen etter kun ti minutter, men Bergsaker sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 like etterpå. FLIK tok ledelsen ved Kristian Bryne-Vetland etter 23 minutters spill, og Bergsaker scoret igjen da han gjorde 3-1 fire minutter senere. Ved pause var stillingen 3-1.

Målshow etter pause

To minutter etter pause fullførte FLIK-angriperen sitt hattrick, og fem minutter senere la samme spiller på til 5-1 for FLIK. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Bergsaker satte inn 6-1, og en av lagets spillere økte til 7-1 for FLIK fem minutter senere. Fem minutter før slutt scoret Bryne-Vetland sitt andre mål da han gjorde 8-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 8-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er FLIK på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Gimletroll 2 er nummer seks med null poeng.

Kjell Arve Bjørnstøl var dommer.

Gimletroll 2 spiller neste kamp mot Lyngdal 2 3. mai, mens FLIK spiller mot Vigør 2 tre dager senere.