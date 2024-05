Hegra tok ledelsen da Petter Erlingson Gresseth scoret etter et kvarter, og fem minutter senere doblet Ørjan Lier ledelsen. Vuku 2 reduserte til 1-2 ved Petter Sagvold etter 22 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 2-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Vuku 2 utlignet til 2-2 da Benjamin Sivertsen Landfald satte ballen i mål noen minutter ut i andre omgang, og Per Martin Bratli sendte Vuku 2 foran da han satte inn 3-2 seks minutter etter hvilen. Stian Liff Granheim satte ballen i mål etter 90 minutters spill for Vuku 2 og sørget for at stillingen var 4-2. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-4.

Hegras Kristian Dybwad Lund, Peder Kvaal og Joakim Fornes pådro seg gult kort. For Vuku 2 fikk Joakim Haga gult kort.

Vuku 2 serieleder

Vuku 2 har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Hegra på sjuendeplass på tabellen med fire poeng, mens Vuku 2 er på topp i divisjonen med ni poeng.

Riad Faisal Darwich var dommer.

I neste runde skal Vuku 2 måle krefter med Markabygda 13. mai. Hegra møter Markabygda 20. mai.