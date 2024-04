Underhaug sendte Gneist 3 foran da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutter, men Austrheim 2 utlignet til 1-1 da Milosz Grzegorz Machel satte ballen i mål et kvarter før sidebytte. Noa Sebastian Varpe Bjune sendte Gneist 3 i føringen på nytt da han satte inn 2-1 sju minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 etter første omgang.

Scoret på straffespark

Noen minutter etter hvilen utlignet Andreas Bergsvik Sætre for Austrheim 2. Underhaug scoret igjen da han gjorde 3-2 tre minutter etter pause, og ni minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Etter 61 minutters spill fikk Gneist 3 straffe, og Sinan Layth Khudhur scoret 5-2-målet. Seks minutter senere reduserte Austrheim 2 da Haakon Solberg Ujma satte inn 3-5-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-5.

Fortsatt på andreplass

Etter tirsdagens kamp er Austrheim 2 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Gneist 3 ligger på andreplass med seks poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Austrheim 2 måle krefter med Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2, mens Gneist 3 møter Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 2.