Philip Sundmyhr sendte Lia i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill. Rett etterpå fikk Øyestad straffespark, og Noor Said Abdelkadir satte inn 1-1-målet. Evensen sendte Øyestad foran da han satte inn 2-1 etter 28 minutter, og Iver Enersen Kjerland sørget for at stillingen var 3-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Hjemmelaget dro ifra

Etter 72 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Evensen satte inn 4-1 for Øyestad, og Ricki Sines Nilsen la på til 5-1 for Øyestad tre minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 5-1.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Øyestad på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Lia er nummer åtte med ett poeng.

Olav Trannum dømte kampen.

7. mai er det ny kamp for Øyestad. Da møter de Imås. Lia skal måle krefter med Gimletroll 2 8. mai.