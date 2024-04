Utleira tok ledelsen da Colin Wright satte inn 1-0 før det første minuttet var omme, og en spiller scoret og doblet ledelsen for Utleira ti minutter senere. Etter et kvarter la en av lagets spillere på til 3-0 for Utleira, og Utleira rykket ytterligere ifra da Ludvik Melting økte ledelsen fem minutter senere. Noen minutter før pause scoret Colin Wright sitt andre mål da han gjorde 5-0, og resultatet sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-5.

Dro ifra

Utleira-spilleren sikret seg hattrick da han ordnet 6-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-6.

Klatret til niendeplass

Etter mandagens kamp ligger Gauldal på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Utleira er på andreplass med sju poeng.

Trond Grytan var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gauldal spiller neste kamp mot Strindheim 4. mai, mens Utleira spiller mot Kolstad to dager senere.