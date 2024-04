Nang Sawn Kim Langh ga Kattem ledelsen etter 20 minutters spill, men seks minutter senere scoret Noah Wall Aas for Strindheim 3. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Haytham Aazam Alkatib sendte Kattem i føringen på nytt noen minutter ut i andreomgangen, og Samim Nasimi scoret for Kattem og sørget for at stillingen var 3-1 etter 52 minutter. Alkatib økte til 4-1 for Kattem åtte minutter senere. Strindheim 3 scoret selvmål da det var spilt en halv time i andre omgang. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-5.

Mathias Thayagon Rønne fikk gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter fredagens kamp er Strindheim 3 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Kattem er nummer to med seks poeng.

Tobias Stensås Moe var dagens dommer.

I neste runde skal Strindheim 3 måle krefter med Nardo 2 30. april, mens Kattem møter Tiller 2 samme dag.