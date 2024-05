Mandalskameratene fikk en kjempestart på kampen da Osestad sendte laget sitt i ledelsen før det første minuttet var omme, og fire minutter senere doblet Mandalskameratene ved Celina Tryland Haagensen. Osestad satte ballen i nettet og økte ledelsen allerede etter seks minutters spill, og et kvarter før sidebytte fullførte samme spiller sitt hattrick. Ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Osestad satte inn 5-0 for Mandalskameratene, og Mandalskameratene rykket ytterligere ifra da Haagensen økte ledelsen noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 6-0.

Dro ifra

Nathalia Rasmussen Bach reduserte til 1-6 for Lia/Express/Rygene 1 blå ett minutt etter pause. Osestad scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 7-1 etter et kvarter av andre omgang, og Kaisa Rugland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Mandalskameratene ti minutter senere. Fire minutter før slutt økte vertene ved Osestad. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 9-1.

Mandalskameratene leder serien

Mandalskameratene har seiret i tre strake kamper.

Etter tirsdagens kamp er Mandalskameratene på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Lia/Express/Rygene 1 blå ligger på femteplass med seks poeng.

Kjell Arve Bjørnstøl var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lia/Express/Rygene 1 blå spiller neste kamp mot Hægebostad 13. mai, mens Mandalskameratene møter Kvinesdal dagen etter.