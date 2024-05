Kjeldsberg sendte Ranheim 3 i føringen etter et kvarters spill, og et kvarter før sidebytte doblet Matilda May Johnsen ledelsen. Tre minutter senere la Linea Haugen på til 3-0 for Ranheim 3, og tre minutter før hvilen økte Ranheim 3 ved Thea Skomsvoll. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 4-0.

Selbu klarte ikke nærme seg

Linda Wangari Rønsberg reduserte til 1-4 for Selbu noen minutter ut i andreomgangen. Kjeldsberg la på til 5-1 for Ranheim 3 ti minutter ut i andre omgang. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-1.

Selbus Nadia Dyrdal Øvereng pådro seg gult kort.

Troner på topp

Selbu har tapt to strake kamper.

Etter onsdagens kamp ligger Ranheim 3 på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Selbu er på sjuendeplass med fire poeng.

Bård Hemming Lorentsen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ranheim 3 prøver seg mot Hegra 21. mai, mens Selbu spiller neste kamp mot NTNUI 3 to dager senere.