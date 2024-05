Etter kun ni minutter tok Heddal ledelsen ved Eirik Kile Innleggen, og Sander Røys Larsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Heddal etter 27 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Økte ledelsen

Johannes Bogen Hegna økte til 3-0 for Heddal etter et kvarter av andre omgang. To minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Magnus Austad reduserte til 1-3. Vegard Wårstulen Lia økte ledelsen for Heddal da han satte inn 4-1 etter 71 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-4.

Trym Erichsrud Lia (Heddal) og Sebastian Hamsdokka Stensrød (Siljan) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Siljan på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Heddal er på tredjeplass med ni poeng.

Siyad Aden Abdullahi var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Siljan spiller mot Herøya 15. mai, mens Heddal spiller neste kamp mot Drangedal dagen etter.