Måløy 3 fikk kampens første mål etter kun to minutter da Ramsey Munguiko satte ballen i nettet, men Daniel Jakob Gabriel Kjær Von Bonsdorff sørget for balanse i Selje/Stadlandet-regnskapet da han satte inn 1-1 tre minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 etter et kvarter, og Sebastian Borgundvåg Otneim (Selje/Stadlandet 9er G14) scoret 3-1 fra straffemerket fem minutter senere. Daniel Jakob Gabriel Kjær Von Bonsdorff fikk sitt hattrick fem minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4.

Selje / Stadlandet dro ifra

Etter 60 minutter økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 5-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-5.

Selje / Stadlandet klatret til andreplass

Etter mandagens kamp er Måløy 3 på femteplass på tabellen med ett poeng, mens Selje/Stadlandet er nummer to med seks poeng.

Numan Atik var dommer i oppgjøret.

Måløy 3 spiller neste kamp mot Svelgen 20. mai, mens Selje/Stadlandet bryner seg på Loen tre dager senere.