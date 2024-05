Kine Furu Jensen sendte Langevåg/Sula tidlig i føringen. Langevåg/Sula var på farten igjen etter 14 minutter. De doblet ledelsen da Eline Sunde satte inn 2-0, og det sto seg til pause. Ved pause var stillingen 2-0.

Langevåg / Sula holdt stand

Nora Vartdal reduserte til 1-2 etter et kvarter av andreomgangen. Sofia Sunde Dybvik scoret 3-1-målet for Langevåg/Sula et kvarter før full tid. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-1.

Ørsta topper tabellen

Dermed har Langevåg/Sula vunnet tre kamper på rad.

Etter mandagens kamp ligger Langevåg/Sula på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Ørsta er på førsteplass med tolv poeng.

Ian William Elkington var dommer i kampen.

I neste runde skal Langevåg/Sula møte Hasundgot, mens Ørsta møter Blindheim 2.