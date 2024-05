Senja 2 tok ledelsen da Nicholas Bermudez-Hansen scoret etter bare ti minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Dro ifra

Mathias André Eide doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 58 minutters spill, og fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Elias Henriksen Rochmann satte inn 3-0. Bjørn Ove Klingenberg Larsen reduserte til 1-3 for Ramfjord etter 65 minutter. Kenneth Matthew Winther satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for vertene seks minutter senere. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 4-1.

Senja 2s Jonas Olai Sivertsen pådro seg gult kort. For Ramfjord fikk Benjamin Johansen og Vegard Bjørn Olsen gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Senja 2 på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Ramfjord ligger på tolvteplass med null poeng.

Ken Rune Johansen var kampleder.

Senja 2 spiller neste kamp mot Stakkevollan 18. mai, mens Ramfjord bryner seg på Hamna 2 to dager senere.