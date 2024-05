Jerv fikk en pangåpning på kampen da Andreas Endresen sendte laget sitt i ledelsen allerede etter tre minutters spill, og Felix Schröter scoret og doblet ledelsen for Jerv åtte minutter senere. Mikal Berg Kvinge reduserte for Arendal etter 39 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Jerv så rødt

Vegard Bergan utlignet for Arendal ni minutter etter pause, og Eivind Helgesen sendte Arendal i ledelsen et kvarter før slutt. Jervs Peter Wilson satte inn et straffespark to minutter før slutt. Henri Stanic (Jerv) ble sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort rett etterpå. Arendals Thomas Ness måtte forlate banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort etter 90 minutters spill. I samme minutt pådro Jerv seg et rødt kort. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-3.

Jervs Lars Bohinen og Lars Markmanrud fikk gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter oppgjøret har både Arendal og Jerv 13 poeng.

Herman Leiulfsrud Aass var kampleder på Norac stadion. 2340 tilskuere bivånet kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Jerv spiller neste kamp mot Fløy 25. mai, mens Arendal spiller mot Sotra dagen etter.