Markus Johnsen sendte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 i føringen allerede i første minutt, men Mucaad Osman utlignet for Trond 2 etter 16 minutter. David Lervik Jakobsen sendte Trond 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 sju minutter senere, men Adrian Aastrøm Østbye sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Rohulla Mohammadi sendte Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 i føringen på nytt da han satte inn 3-2 etter 35 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-3.

Forsvarte ledelsen

Troy Volden Kirkvaag Skaalebraaten sørget for at resultattavla viste 4-2 etter 62 minutter. Alex Whiteley reduserte for Trond 2 like etterpå. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-4.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Trond 2 nummer sju på tabellen med ett poeng, mens Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 er på femteplass med ni poeng.

Morten Hergren dømte oppgjøret.

Vestbyen 2/Nationalkameratene 2/Sverresborg 2 møter Gauldal 24. mai, mens Trond 2 spiller neste kamp mot Gauldal 30. mai.