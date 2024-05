Elias Eidbo-Hansen sendte Hei 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter fem minutter, og et kvarter før sidebytte doblet Tawab Fagiri ledelsen til Hei 2. Natnael Tesfalem Gebreselase økte til 3-0 for Hei 2 ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-0.

Målshow etter pause

Noen minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Elias Eidbo-Hansen satte inn 4-0 for Hei 2, og noen minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Hei 2-angriperen. Hei 2 økte ledelsen da Younes Abou Salem satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andre omgang. Dermed var stillingen 6-0, og rett etterpå scoret Elias Eidbo-Hansen igjen da han gjorde 7-0. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 8-0 etter 61 minutters spill, og samme lag rykket ytterligere ifra da Tawab Fagiri økte ledelsen ni minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 9-0.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp ligger Hei 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Urædd 2 er på sjuendeplass med null poeng.

Abdi Karin Ahmed Mohammed dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hei 2 måle krefter med Tollnes 2, mens Urædd 2 møter Tollnes 2.