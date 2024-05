Storm 2 fikk en pangåpning på kampen da Anja Johansen Bjerkelien sendte laget sitt i føringen etter bare to minutter, og Storm 2 var på farten igjen etter 32 minutters spill. De doblet ledelsen da Johanne Arntzen Torskog satte inn 2-0. Storm 2-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-0 tre minutter senere. Ved pause var stillingen 3-0.

Storm 2 dro ifra

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, ble avstanden mellom lagene mindre da Elaf Suleiman Yousif reduserte til 1-3. Seks minutter før slutt økte Storm 2 ved Bjerkelien, og Pernille Fremstad la på til 5-1 for Storm 2 rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Storm 2 på andreplass på tabellen med åtte poeng, mens Gulset er nummer sju med tre poeng.

Abdihakim Abdullahi var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Storm 2 bryner seg på Skarphedin 2 22. mai, mens Gulset spiller neste kamp mot Treungen.