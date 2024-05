Sotra 3 tok ledelsen ved Noah Mathias Altmann Ekerhovd allerede etter ti minutters spill, og fem minutter senere doblet Florczynski ledelsen til Sotra 3. Sotra 3 rykket ytterligere ifra da Lucas Johan Amper Bendiksen økte ledelsen fire minutter før pause, og Damien Alexandre Ohene-Helland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Sotra 3 fire minutter senere. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-4.

Redusering etter pause

Østsiden Askøy reduserte til 1-4 sju minutter etter sidebytte, og et kvarter før slutt reduserte vertene til 2-4. Ti minutter senere la Florczynski på til 5-2 for Sotra 3. Østsiden Askøy scoret fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-5.

Klatret til andreplass

Det var Sotra 3s andre seier på rad, og de har dermed full pott denne sesongen.

Etter kampen står både Østsiden Askøy og Sotra 3 med seks poeng.

Andre Larsson Falck var dommer.

I neste runde skal Sotra 3 måle krefter med Nore Neset 23. mai. Østsiden Askøy møter Nore Neset 30. mai.