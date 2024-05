Egge 2/Beitstad 2 7er skaffet seg en tidlig ledelse etter bare fem minutter, men Einar Magne Engelin Bolås sørget for balanse i Stod 7er-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 20 minutters spill. Joakim Lind Tangstad sendte Egge 2/Beitstad 2 7er foran på nytt da han satte inn 2-1 fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1 etter første omgang.

Egge 2 / Beitstad 2 snudde kampen

Jan Åge Garnvik scoret for Egge 2/Beitstad 2 7er og sørget for at stillingen var 3-1 ti minutter ut i andreomgangen, og Ingar Garnvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Egge 2/Beitstad 2 7er fem minutter senere. Etter 50 minutter la Egge 2/Beitstad 2 7er på til 5-1. Senad Brkic reduserte for Stod 7er ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-2.

Stod beholder andreplass

Etter mandagens kamp er Egge 2/Beitstad 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Stod er nummer to med seks poeng.

20. mai er det ny kamp for Egge 2/Beitstad 2. Da møter de Sparbu. Stod skal måle krefter med Sørlia samme dag.