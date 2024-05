Urædd fikk et forsprang da Josefine Rudshaug satte inn 1-0 etter 28 minutter. Ved pause var stillingen 0-1.

Holdt på ledelsen etter hvilen

Milly Kalbekken-Nilsen doblet ledelsen for Urædd da hun satte inn 2-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Tirill Angelica Thunes Henriksen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 ti minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-2.

Ble værende på åttendeplass

Urædd tok sin første seier i årets sesong.

Etter tirsdagens kamp er Fossum Skien/Gjerpen på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Urædd er nummer sju med tre poeng.

Abdihakim Abdullahi var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fossum Skien/Gjerpen spiller neste kamp mot Hei 28. mai, mens Urædd spiller neste kamp mot Langesund 2.