Hållingen fikk en drømmestart på kampen da Edvard Vengstad sendte laget sitt i føringen allerede etter sju minutter, og L. Vengstad doblet ledelsen for Hållingen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter 19 minutters spill økte Hållingen ved E. Vengstad, og L. Vengstad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Hållingen. Anton Kjølstad økte ledelsen for vertene da han satte inn 5-0 ti minutter senere. Ved pause var stillingen 5-0.

Var suverene i andre omgang

L. Vengstad laget hattrick da han ordnet 6-0 noen minutter ut i andre omgang, og ni minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Emil Holmvik Saur satte inn 7-0 for samme lag. L. Vengstad økte ledelsen da han satte inn 8-0 rett etterpå, og etter et kvarter av andreomgangen la Kjølstad på til 9-0 for samme lag. Samme lag økte ledelsen da Leon Haldorsen-Fiskum satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 10-0. Abdulqudos Khaled Abdullah Ahmed Alqomeh reduserte til 1-10 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 10-1.

Hållingen serieleder

Etter tirsdagens kamp er Hållingen nummer én på tabellen med tolv poeng, mens Namsos 3 er på sjuendeplass med ett poeng.

Espen Einvik var kampleder.

I neste runde skal Hållingen måle krefter med Levanger 4 26. mai. Namsos 3 møter Gullvikmoen 2 28. mai.