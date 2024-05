Henrik Gaulen Meling sendte Bremnes 2 i ledelsen allerede i åpningsminuttet, og etter 19 minutters spill doblet Bremnes 2 ved Jonas Hammer Simonsen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Viljar Aarskog (Bremnes 2 G15) satte inn et straffespark da det var spilt en halv time i andre omgang. Laurits Dale reduserte til 1-3 for Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 ett minutt senere. Simonsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Bremnes 2 etter 80 minutter, og rett etterpå scoret Meling igjen da han gjorde 5-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-5.

Damien Espedal og Rasmus Sandvik fikk se det gule kortet.

Bremnes 2 topper serien

Etter tirsdagens kamp er Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Bremnes 2 ligger på førsteplass med 13 poeng.

Roy André Pedersen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skjoldar/Vats/Vik/Vind 2 spiller neste kamp mot Sveio 27. mai, mens Bremnes 2 møter Haugar 2 tre dager senere.