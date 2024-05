Matthew Guillaume Cerasi ga Trond ledelsen etter elleve minutters spill, men et kvarter før sidebytte utlignet Even Hansen for Charlottenlund 2. Charlottenlund 2 tok føringen da Oliver Asle Husby satte inn 2-1 seks minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Cerasi utlignet for Trond etter 72 minutter. O. Husby scoret igjen da han gjorde 3-2 fem minutter før slutt, og fem minutter senere scoret E. Hansen sitt andre mål da han gjorde 4-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-2.

Charlottenlund 2s Aleksander Haarberg Jensen, Tom Sturla Fiskvik og Even Hansen fikk gult kort. For Trond fikk Diego Alexander Olaya Stene, Axel Føll Hansen og Jonas Jacobus Klepstad gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Charlottenlund 2 på fjerdeplass på tabellen med elleve poeng, mens Trond er nummer åtte med fire poeng.

Torgeir Berg Lunder var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trond spiller neste kamp mot Stjørna/HIL/Fevåg 27. mai, mens Charlottenlund 2 møter Stjørna/HIL/Fevåg 6. juni.