Martine Rusten Flesjå sendte Blindheim 2 i føringen etter 13 minutter, men Mara-Teodora Buciuc utlignet da hun satte inn 1-1 rett etterpå. Blindheim 2 tok ledelsen igjen da Oline Berge Trandal scoret etter 22 minutters spill, men to minutter før sidebytte utlignet Øye for Ørsta. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 til pause.

Ørsta var suverene i andre omgang

Buciuc scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-2 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og seks minutter senere scoret Øye sitt andre mål da hun gjorde 4-2. Et kvarter før full tid fullførte Ørsta-angriperen sitt hattrick. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-5.

Emilie Strømme Fiskerstrand fikk se det gule kortet.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Blindheim 2 på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Ørsta er serieleder med 15 poeng.

Ian William Elkington var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Blindheim 2 spiller neste kamp mot Hasundgot 26. mai, mens Ørsta spiller mot Spjelkavik dagen etter.