Vilde Tangstad Husby sendte Aasguten foran da hun satte inn 1-0 etter bare fem minutter, og Aasguten doblet ledelsen da Amalie Ledal Brænne satte inn 2-0. Vilde Tangstad Husby scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-0 et kvarter før sidebytte, og Tuva Kolbrek satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Aasguten. Samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-0 noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 5-0.

Hjemmelaget dro ifra

Isa Rønning reduserte til 1-5 for Følling noen minutter ut i andreomgangen. Ragne Belbo Ringseth var uheldig og satte ballen i eget mål for bortelaget etter 40 minutters spill. Amalie Ledal Brænne økte til 7-1 for Aasguten fem minutter senere, og Vilde Tangstad Husby fikk sitt hattrick etter 60 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 8-1.

Beholdt plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Aasguten på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Følling er nummer ti med null poeng.

Ole Jacob Moxnes dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Aasguten møter Steinkjer 2/Sørlia 2 28. mai, mens Følling spiller neste kamp mot Trygg/Lade 2/Trond 2.