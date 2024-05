Sætre-Kjærbech ga Vartdal ledelsen etter 14 minutter, men Marcus Fagerhol Mattland sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Fem minutter før pause scoret Sætre-Kjærbech igjen da han gjorde 2-1, og resultatet sto seg til hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-2.

Sikker fra straffemerket

Langevåg 3s Dennis Johansen satte inn et straffespark fem minutter etter sidebytte. Rett etterpå tok Vartdal ledelsen igjen ved Elias Rypdal. Aleksander Artur Wozny scoret for Vartdal etter et kvarter av andre omgang, slik at resultattavla viste 4-2. Vartdal økte ledelsen da en spiller satte ballen i nettet seks minutter før slutt. Dermed var stillingen 5-2. 40 minutter på overtid scoret Dennis Johansen sitt andre mål da han gjorde 3-5. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-5.

Klatret til andreplass

Etter fredagens kamp er Langevåg 3 nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Vartdal er på andreplass med tolv poeng.

Norvald Helge Lausund dømte kampen.

31. mai skal Langevåg 3 møte Volda 3, mens Vartdal møter Ørsta/Hovdebygda 3.