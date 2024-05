Dahlberg sendte Volda i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, men Daniel Rusten sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Volda hadde grunn til å juble mot Stranda

Daniel Aal Norangshol sendte Stranda i ledelsen noen minutter ut i andre omgang, men Dahlberg sørget for balanse i Volda-regnskapet da han satte inn 2-2 ti minutter ut i andreomgangen. Etter 72 minutters spill tok Volda ledelsen på nytt ved Kenneth-André Hole, og Sverre Sætre Orten satte inn 4-2 åtte minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-4.

Strandas Donatas Paulauskas og Jesper Hoel Røyr fikk gult kort.

Leder serien

Stranda har gått poengløse av banen fire kamper på rad. Det var Voldas sjuende strake seier.

Etter fredagens kamp er Stranda nummer ni på tabellen med seks poeng, mens Volda er serieleder med 21 poeng.

Petja Cink dømte kampen.

I neste runde skal Stranda måle krefter med Hareid 31. mai, mens Volda møter Stordal/Ørskog samme dag.