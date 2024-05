Guard/Rollon tok føringen da Wanumbe satte inn 1-0 etter kun seks minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Målbonanza etter pausen

Vegard Solheim Naalsund scoret og doblet ledelsen for Guard/Rollon da det var spilt et kvarter av andre omgang, og en av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Guard/Rollon. Minuttet før full tid scoret Wanumbe sitt andre mål da han gjorde 4-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-0.

Klatret på tabellen

Etter oppgjøret står både Guard/Rollon og Volda med seks poeng.

Marius Nilssen Lande var dommer.

I neste runde skal Guard/Rollon møte Ravn/Brattvåg/Norborg, mens Volda møter Ørsta.