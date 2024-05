Patrik Tørset Johnsen sendte Rosenborg foran da han satte inn 1-0 etter bare åtte minutter, og Liam Luu scoret og doblet ledelsen for Rosenborg. Rosenborg økte ledelsen da Jaran Leikvam Melum satte ballen i nettet etter 25 minutters spill. Dermed var stillingen 3-0, og etter 39 minutter økte avstanden mellom lagene da Johnsen satte inn 4-0 for Rosenborg. Vertene rykket ytterligere ifra da Melum økte ledelsen fem minutter senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 5-0.

Dro ifra

Oliver Bjørnstad Fjelldal økte ledelsen for hjemmelaget da han satte inn 6-0 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-0.

Martin Strømsvåg fikk gult kort.

Troner øverst

Etter søndagens kamp er Rosenborg på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Kristiansund ligger på femteplass med tre poeng.

Edvard Bolme Fjerstad var kampleder.

Kristiansund møter Molde 1. juni, mens Rosenborg spiller neste kamp mot KFUM 8. juni.