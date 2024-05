Etter kun seks minutter tok Eidsvåg ledelsen ved Kristoffer Spilde, og Notland doblet ledelsen for Eidsvåg da han satte inn 2-0 to minutter senere. Etter 33 minutters spill scoret samme mann igjen da han gjorde 3-0. Noen minutter før sidebytte reduserte Vestsiden-Askøy 3 ved Emil Hjartåker. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 etter første omgang.

Målshow etter pause

Notland sikret seg hattrick da han la på til 4-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Eidsvåg økte ledelsen da Martin Mellingen Primavera satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 5-1. Eidsvåg rykket ytterligere ifra da Joachim Rusch Strand økte ledelsen etter 68 minutter. To minutter senere reduserte Vestsiden-Askøy 3 da Gabriel Johnsen Grønsdal satte inn 2-6-målet. Fem minutter før slutt la Sander Stadheim Fjeldstad på til 7-2 for Eidsvåg, og Strand scoret igjen da han gjorde 8-2 fem minutter senere. Ett minutt på overtid ble avstanden mellom lagene mindre da Peter André Kulild reduserte til 3-8. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 8-3.

Eidsvågs Øyvind Husdal Øye fikk gult kort.

Fortsatt på niendeplass

Etter søndagens kamp er Eidsvåg på fjerdeplass på tabellen med tolv poeng, mens Vestsiden-Askøy 3 er nummer ni med null poeng.

Kjell Martin Gilleshammer var kampleder.

Eidsvåg spiller neste kamp mot Nest-Sotra 3 1. juni, mens Vestsiden-Askøy 3 møter Hovding dagen etter.