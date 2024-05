Fredrikstad 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Imre Bech Hermansen sendte laget sitt i føringen allerede etter sju minutter, og Fredrikstad 2 var på farten igjen etter 28 minutters spill. De doblet ledelsen da Dana Peroti satte inn 2-0. Ulfstinds Andreas Løvland satte inn et straffespark etter 45 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-1.

Straffemål

Fredrikstad 2-spiller Kjelsrud Johansen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Per William Skauen Holum (Fredrikstad 2) scoret på straffe ni minutter etter pause. Kjelsrud Johansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Fredrikstad 2 etter 71 minutters spill, og etter 90 minutter la Jesper Solberg på til 6-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-1.

Tok over åttendeplassen

Fredrikstad 2 har tatt poeng i fem kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Fredrikstad 2 på åttendeplass på tabellen med ni poeng, mens Ulfstind ligger på niendeplass med sju poeng.

Kristian Krey Løkås var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ulfstind spiller mot Mjølner 2. juni, mens Fredrikstad 2 spiller neste kamp mot Bodø/Glimt 2 dagen etter.