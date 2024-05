Bendik Gautefald ga Treungen en tidlig ledelse i kampen, og Allan Mendaros Ufs doblet ledelsen for Treungen da han satte inn 2-0 allerede etter sju minutter. Treungen-angriperen scoret igjen da han gjorde 3-0 åtte minutter senere, og etter et kvarter fullførte samme spiller sitt hattrick. Rett etterpå la André Martins på til 5-0 for Treungen, og Milian Leander Fjermeros-Eilefstjønn økte til 6-0 for Treungen etter 18 minutter. Gustav Fjalestad Grundt økte ledelsen for samme lag da han satte inn 7-0 ett minutt senere, og André Martins scoret sitt andre mål da han gjorde 8-0 et kvarter før sidebytte. Like etterpå vartet Treungen-spilleren opp med hattrick, og Fjermeros-Eilefstjønn satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 24 minutters spill. Gustav Fjalestad Grundt scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 11-0 tre minutter senere, og samme spiller laget hattrick da han ordnet 12-0 etter 28 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 12-0.

Var suverene i andre omgang

Sju minutter ut i andreomgangen scoret Allan Mendaros Ufs igjen da han gjorde 13-0, og Leon Vee Tveit økte ledelsen da han satte inn 14-0 rett etterpå. Etter 53 minutters spill økte vertene ved Allan Mendaros Ufs, og ett minutt senere økte avstanden mellom lagene da Gustav Fjalestad Grundt satte inn 16-0. Fjermeros-Eilefstjønn fikk sitt hattrick etter 57 minutter, og samme lag rykket ytterligere ifra da André Martins økte ledelsen fire minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 18-0.

Treungen leder serien

Etter søndagens kamp er Treungen på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Tinn ligger på sjuendeplass med null poeng.

Patricio Antonio Miranda var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tinn måle krefter med Kviteseid 2, mens Treungen møter Snøgg 2.