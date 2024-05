Reinen 2 fikk kampens første mål etter kun fire minutter da Ludvik Ridderseth satte ballen i nettet. Kvaløya 2s Mathias Blikfeldt Normann fikk rødt kort etter 20 minutters spill, og Daniel Fossbakk Holmeslet scoret og doblet ledelsen for Reinen 2. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Straffemål

To minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Theo Bugge Nergaard satte inn 3-0 for Reinen 2. et kvarter før slutt reduserte Rino-Andre Oppheim Robertsen til 1-3 for Kvaløya 2. Johannes Richardsen Ytterstad økte ledelsen for Reinen 2 da han satte inn 4-1 fire minutter senere. Niklas Sakkariassen (Kvaløya 2 G17) satte inn et straffespark sju minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-2.

Reinen 2s Nils-Olav Johannes Mäntylä pådro seg gult kort. For Kvaløya 2 fikk Iver Hansen, Matheo Voll, Simen Lorentzen og Sivert Langstrand Almioni gult kort.

Tok steg på tabellen

Reinen 2 og Kvaløya 2 er nå begge oppe i seks poeng.

Hans Olav Gjøvik var dommer i kampen.

Reinen 2 spiller mot Ulfstind 29. mai, mens Kvaløya 2 spiller neste kamp mot Fløya 2 6. juni.