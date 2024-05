Mandalskameratene tok ledelsen da Anna Margit Vinsjevik scoret etter tolv minutters spill, og Mandalskameratene doblet ledelsen da Oseberg Thomassen satte inn 2-0. Noen minutter før pause scoret Mandalskameratene-angriperen sitt andre mål da hun gjorde 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Var suverene i andre omgang

Lena Aanensen la på til 4-0 for Mandalskameratene etter 62 minutter, og ni minutter før slutt fullførte Oseberg Thomassen sitt hattrick. Ett minutt før full tid la Sissel Svindland på til 6-0 for Mandalskameratene. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-6.

Otras Emma Hellesmark pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp er Otra på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Mandalskameratene ligger på andreplass med 13 poeng.

Sondre Olsen dømte oppgjøret.

25. mai er det ny kamp for Otra. Da møter de Flekkefjord. Mandalskameratene skal måle krefter med Øyestad 30. mai.