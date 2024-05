Rikke Emilie Berg Finsmyr sendte Leksvik i føringen da hun satte inn 1-0 etter kun ti minutter, og etter 22 minutters spill doblet Berget ledelsen til Leksvik. Julie Isabel Setsaas reduserte for Freidig 2 noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-2.

Økte ledelsen

Berget scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 etter et kvarter av andreomgangen, og sju minutter senere fullførte Leksvik-spilleren sitt hattrick. Setsaas reduserte til 2-4 for Freidig 2 etter 70 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Leksvik serieleder

Etter onsdagens kamp er Freidig 2 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Leksvik ligger på førsteplass med 18 poeng.

Jens-Sigurd Høiback dømte kampen.

26. mai er det ny kamp for Leksvik. Da møter de Hitra. Freidig 2 skal måle krefter med Malvik 2/Hommelvik 2 27. mai.