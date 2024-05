Allerede etter ti minutters spill tok Våg ledelsen ved Kaia Elise Lykken, og Ellen Nøtland fikk nettsus og doblet ledelsen etter 22 minutter. Åtte minutter senere økte avstanden mellom lagene da Karianne Torekåsa satte inn 3-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3 etter første omgang.

Dominerte etter pause

Etter 70 minutters spill la Marianne Rossevaten på til 4-0 for Våg, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Jenny Marie Mannsverk satte inn 5-0 for Våg. Nora Eline Børufsen Flaa satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Våg. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-6.

Beholder plassen på tabellen

Etter onsdagens kamp er Lyngdal på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Våg ligger på andreplass med 13 poeng.

Abdallah Tarik Qashua var kampleder.

I neste runde skal Våg måle krefter med Birkenes 29. mai. Lyngdal møter Tveit/Hånes 30. mai.