Etter tolv minutter tok Østsiden Askøy 2 ledelsen ved Chai Nilsen, men Mads Hallerud Sundkvist utlignet for Laksevåg ni minutter senere. Skage sendte Laksevåg foran da han satte inn 2-1 noen minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Var suverene i andre omgang

Øyvind Bu scoret for Laksevåg og sørget for at stillingen var 3-1 etter 67 minutters spill, og Skage satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Laksevåg. Elias Ophaug la på til 5-1 for Laksevåg ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-5.

Østsiden Askøy 2s Chai Nilsen og Alexander Fiskå Knutsen fikk se det gule kortet.

Topper serien

Etter lørdagens kamp er Østsiden Askøy 2 på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Laksevåg ligger på førsteplass med 21 poeng.

Petter Johannessen Hopland var dommer i kampen.

6. juni er det ny kamp for Laksevåg. Da møter de Lyngbø 2. Østsiden Askøy 2 skal måle krefter med Baune 2 8. juni.