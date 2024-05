Majlén Høvik sørget for at Kolstad 7er fikk en drømmestart på oppgjøret da hun satte ballen i mål allerede i åpningsminuttet, og seks minutter senere doblet Kolstad 7er ved Mari Storli. Mia Malene Aspaas Haugen økte til 3-0 for Kolstad 7er etter 13 minutter, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Hedda Emilie Rishaug satte inn 4-0 for Kolstad 7er. Tonje Kammen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Kolstad 7er, og etter 22 minutters spill scoret M. Haugen igjen da hun gjorde 6-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6.

Målshow i andre omgang

Camilla Råde Engstrøm la på til 7-0 for Kolstad 7er seks minutter ut i andre omgang, og Storli scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 8-0 ti minutter senere. Etter 49 minutter økte avstanden mellom lagene da Julie Kristoffersen satte inn 9-0, og Kammen scoret igjen da hun gjorde 10-0 sju minutter senere. Etter 60 minutters spill reduserte Kristin Hovdenakk Kalvatn til 1-10 for Kattem 7er. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-10.

Kolstad beholder femteplass

Etter mandagens kamp ligger Kattem på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Kolstad er på femteplass med ni poeng.

Caroline Nilsen var kampleder.

1. juni er det ny kamp for Kattem. Da møter de Hitra. Kolstad skal måle krefter med Dolmøy 3. juni.