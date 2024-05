Jonas Nøklegård ga Storm 2 ledelsen tidlig i kampen, men Victor Vindfjell sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Marco Lindalen Da Silva sørget for at Storm 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 17 minutters spill, og Løkken gjorde 3-1 tre minutter senere. Etter 27 minutter reduserte Langangen ved Jacob Oxum. Lagene gikk til pause på stillingen 2-3.

Scoring fra elleve meter

Etter 57 minutters spill fikk Storm 2 straffe. Løkken satte inn 4-2-målet, og Storm 2 rykket ytterligere ifra da Olav Bekkhus Ødegården økte ledelsen sju minutter før slutt. Minuttet før full tid ble avstanden mellom lagene mindre da Martin Stiansen reduserte til 3-5. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-5.

Langangens Gaute Sindberg Hansen og Tomas André Lorentsen Evensen fikk gult kort. For Storm 2 fikk Olav Bekkhus Ødegården og Joakim Holmen Jahnsen gult kort.

Topper tabellen

Det var Storm 2s sjette strake seier.

Etter torsdagens kamp er Langangen på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Storm 2 ligger på førsteplass med 18 poeng.

Geir Tollefsen var kampleder.

I neste runde skal Langangen møte Langesund, mens Storm 2 møter Nome.