Imås/Jerv 3 tok ledelsen da Grændsen scoret etter kun ti minutter, men Mathias Helle Nilsen sørget for balanse i Trauma-regnskapet da han satte inn 1-1 fem minutter senere. Etter 20 minutters spill scoret Grændsen sitt andre mål da han gjorde 2-1, og fem minutter senere vartet Imås/Jerv 3-angriperen opp med hattrick. Etter 27 minutter reduserte David Anders Mackrill til 2-3 for Trauma, og Brian Halmøy Knutsen utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål to minutter før hvilen. Rett etterpå ble Imås/Jerv 3 redusert til ti spillere etter at Mathias Eide Beisland fikk marsjordre. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 5-3.

Redusert til ti spillere

Vertene tok ledelsen igjen noen minutter ut i andreomgangen, og samme lag scoret 5-3-målet etter et kvarter av andre omgang. Benjamin Sandkleiv Steffensen økte ledelsen da han satte inn 6-3 fem minutter senere. Trauma reduserte til 4-6 ved Mackrill et kvarter før full tid. Fem minutter senere ble Imås/Jerv 3s Steffensen utvist etter å ha fått sitt andre gule kort, men Grændsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-4 for Imås/Jerv 3. Matias Sandnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-4 for samme lag ni minutter på overtid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Imås/Jerv 3 på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Trauma er nummer tre med sju poeng.

Armend Hoti dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trauma måle krefter med Donn 2, mens Imås/Jerv 3 møter Birkenes.