Nidelv 2 fikk en pangåpning på kampen da Maren Johansen sendte laget sitt i føringen etter bare seks minutter, men fem minutter senere utlignet Romolslia. Vilde Hårstad-Olsen sendte Nidelv 2 i føringen på nytt da hun satte inn 2-1 etter 18 minutters spill, og Nidelv 2-spiller Leah Engström Gjevik satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Matilda Rose Steen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Nidelv 2 åtte minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Agnes Johanna Brennodden satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for hjemmelaget. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 5-1.

Nye poeng skal deles ut

Etter torsdagens kamp er Nidelv 2 på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Romolslia ligger på fjerdeplass med ni poeng.

Øyvind Moe var dommer.

Romolslia møter KIL/Hemne 2 27. mai, mens Nidelv 2 spiller neste kamp mot Rennebu 31. mai.