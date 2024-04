Ingen av lagene maktet å score før pause. Dermed sto det 0-0 til pause.

Straffemål

Valder tok føringen da Michael Rørvik Akslen satte inn 1-0 etter et kvarter av andreomgangen. Nikolas Arne Fjørtoft (Ravn) satte inn et straffespark da det var spilt en halv time i andre omgang, og Ravn tok ledelsen ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Valders Matteo Grønnevik Langlo, Daniel Valderhaug Molnes, Simen Skuseth og Oskar Telvik fikk gult kort. For Ravn fikk Victor Harsjøen Gundersen gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Valder på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Ravn er på andreplass med seks poeng.

Tor Ove Myrseth dømte oppgjøret.

I neste runde skal Valder møte NTNUIÅ, mens Ravn møter Volda 2.