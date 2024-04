Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Minde 2 hadde grunn til å juble mot Østsiden Askøy

En spiller sendte Minde 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter et kvarter av andre omgang, og en av lagets spillere scoret og doblet ledelsen for Minde 2 like etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-0.

Troner på topp

Etter torsdagens kamp ligger Minde 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Østsiden Askøy er på åttendeplass med null poeng.

Cato Andre Lekven var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Østsiden Askøy måle krefter med Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord 2, mens Minde 2 møter Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord 2.