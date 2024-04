Nilsen sendte Tiller 2 i ledelsen etter 24 minutters spill, og etter 35 minutter doblet Jesper Nervik ledelsen til Tiller 2. Tiller 2 økte ledelsen da Jørgen Urfjell Rørvik satte ballen i nettet seks minutter senere. Dermed var stillingen 3-0. Stillingen sto seg til pause. Ved pause sto det 0-3.

Dro ifra

Nilsen økte ledelsen da han satte inn 4-0 fire minutter etter sidebytte, og like etterpå økte Tiller 2 ledelsen. Erik Røsand Damås økte ledelsen for gjestene da han satte inn 6-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Emil Ludvigsen Lofgren gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-6 etter 79 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-6.

Nye poeng skal deles ut

Ove Runhaug var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tiller 2 møter Orkla 25. april, mens Skaun spiller neste kamp mot Orkla 1. mai.