Aimee Edris sendte Loddefjord tidlig i føringen, men Os utlignet til 1-1 da Ljostveit satte ballen i mål etter et kvarters spill. Andrine Brunvatne Kvittingen sendte Os i ledelsen da hun satte inn 2-1 åtte minutter senere, og etter 35 minutter scoret Ljostveit sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Sju minutter senere vartet 27-åringen opp med hattrick, og Kvittingen økte ledelsen da hun satte inn 5-1 to minutter før pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 5-1.

Forsvarte ledelsen etter hvilen

Edris reduserte for Loddefjord etter 66 minutters spill. Frida Stephanie Gomez Alfheim satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-2.

Loddefjords Camilla Cecilie Sagstad Kolding fikk se det gule kortet.

Tok over femteplassen

Loddefjord har ikke tatt ett eneste poeng denne sesongen.

Etter fredagens kamp er Os på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Loddefjord er nummer 13 med null poeng.

Andreas Austevoll Nødtvedt var kampleder.

21. april skal Os møte Åsane 2, mens Loddefjord møter Sotra.