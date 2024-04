Etter et kvarter tok Fløy 2 ledelsen. Ved pause sto det 0-1.

Straffescoring

Kjøstvedt utlignet for Søgne 2 etter et kvarter av andre omgang, og ti minutter senere fikk Søgne 2 straffe. Samuel Lavik scoret 2-1-målet. Kjøstvedt scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-1.

Poengjakten fortsetter

Terje Haugland var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Søgne 2 måle krefter med Vindbjart 3 22. april, mens Fløy 2 møter Torridal samme dag.