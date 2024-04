Colin Wright sørget for at Utleira fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun sju minutter, men Strindheim utlignet til 1-1 da Mattis Heggem Abelsen satte ballen i mål tre minutter senere. Colin Wright ga Utleira ledelsen igjen fem minutter før sidebytte. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-1.

Strindheim hentet inn ledelsen og sikret poeng

En av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Ludvik Melting pådro seg gult kort.

Slik spilles neste runde

Fredrik Sørensen Nicolaisen dømte kampen.

23. april er det ny kamp for Utleira. Da møter de Kattem. Strindheim skal måle krefter med Kolstad 2. mai.