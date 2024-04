Christen Røsok ga Harøy/HaNo/Lepsøy ledelsen tidlig i kampen, men Håvard Nærø utlignet da han satte inn 1-1. Daniel Rønstad sørget for at Harøy/HaNo/Lepsøy tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 17 minutters spill, og Leon Nogva Vedeld sørget for at stillingen var 3-1 sju minutter senere. 18-åringen økte ledelsen for Harøy/HaNo/Lepsøy da han satte inn 4-1 etter 28 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1 etter første omgang.

Målbonanza etter pausen

Etter 57 minutters spill økte Harøy/HaNo/Lepsøy ved Simen Aron Sandøy, og Fjørtoft la på til 6-1 for vertene like etterpå. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 65 minutter, og Kristoffer Røynstrand økte til 8-1 for Harøy/HaNo/Lepsøy fem minutter senere. Harøy/HaNo/Lepsøy-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 9-1 etter 73 minutters spill, og rett etterpå var hattricket et faktum for Fjørtoft. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 10-1.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp ligger Harøy/HaNo/Lepsøy på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Blindheim 2 er på ellevteplass med null poeng.

Norvald Helge Lausund var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Harøy/HaNo/Lepsøy spiller neste kamp mot Norborg/Brattvåg/Ravn 20. april, mens Blindheim 2 bryner seg på Hareid dagen etter.